Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка прокоментувала втечу хрещениці путіна Ксенії Собчак. Незважаючи на такі родинні зв'язки, на Собчак порушили кримінальну справу, через що їй довелося залишити росію за ізраїльським паспортом, перетинаючи кордон із країнами Балтії через Білорусь. При цьому Ксенія купила кілька квитків на різні авіарейси, аби відвернути увагу.

"Під час війни і найжахливішого геноциду українського народу (а раніше чеченського, грузинського і навіть російського) всидіти на двох стільцях можна тільки якщо другий електричний. Усьому свій час і кожен отримає те, що заслуговує. Амінь", - написала Санта.

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