Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра, а также побеждала на "Танцях з зірками". Звезда была сейчас замужем в третий раз за бизнесменом Игорем Кучеренко, от которого родила дочь Софию. Также Димопулос воспитывает сына Даниэля, которого родила от первого мужа-шоумена Андрея Джеджулы. Не забывает Санта и об Инстаграм, где активно делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Димопулос поделилась фотографией своей дочери Софии, которой недавно исполнилось три годика. Девочка сидела и улыбалась, пока мама сделала селфи.
До этого Димопулос поздравила дочь с днем рождения.
"Слова слишком банальны, чтобы описать тебя… Ты вызываешь такие сильные чувства, ты меняешь пространство и энергию, ты соткана из любви и счастья.
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Ты уже родилась личностью, яркой и харизматичной, с характером и пониманием этого мира.
Тебя ждёт невероятный, яркий и интересный путь!
Спасибо тебе, что ты выбрала нас", - написала Санта.
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