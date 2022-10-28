Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда прокомментировала побег крестницы путина Ксении Собчак. Несмотря на такие родственные связи, на Собчак открыли уголовное дело, из-за чего ей пришлось покинуть россию по израильскому паспорту, пересекая границу со странами Балтии через Беларусь. При этом Ксения купила несколько билетов на разные авиарейсы, чтобы отвлечь внимание.

"Во время войны и ужаснейшего геноцида украинского народа (а раньше чеченского, грузинского и даже русского) усидеть на двух стульях можно только если второй электрический. Всему свое время и каждый получит то что заслуживает. Аминь", - написала Санта.

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