Як пише Politeka.net, Артем Фесько - відомий український співак, який став переможцем "Україна має талант". Підліток прийшов на шоу, де відразу вразив своїм оперним вокалом Сергія Притулу, який відправив його одразу у фінал проекту. У фіналі підліток повторив свій тріумф та став переможцем проекту. Тепер за юним виконавцем стежать тисячі українців в Інстаграмі.
А після 24 лютого Фесько зайнявся плетінням сіток для військових. Після цього Артем виїхав на деякий час до Польщі, але вже повернувся до України.
Не забуває Фесько і про свій блог, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу Артем поділився новими сторісами, в яких розповів про біду.
"Маленька мишка захворіла", - написав співак у сторіс, показуючи руку сестри.
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Після цього Фесько поділився селфі зі своєю хворою сестрою.
"Sis", - написав лаконічно Артем, поставивши серце у вигляді смайлика.
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