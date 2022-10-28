Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец, который стал победителем "Україна має талант". Подросток пришел на шоу, где сразу же впечатлил своим оперным вокалом Сергея Притулу, который отправил его сразу в финал проекта. В финале подросток повторил свой триумф и стал победителем проекта. Теперь за юным исполнителем следят тысячи Украинцев в Инстаграм.
А после 24 февраля Фесько занялся плетением сеток для военных. После этого Артем уезжал на некоторое время в Польшу, но уже вернулся в Украину.
Не забывает Фесько и о своем блоге, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Артем поделился новыми сторис, в которой рассказал о беде.
"Маленькая мышка заболела", - написал певец в сторис, показывая руку сестры.
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После этого Фесько поделился селфи со своей больной сестрой.
"Sis", - написал лаконично Артем, поставив сердечко в виде смайлика.
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