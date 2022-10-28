Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни", де була в команді Олега Винника. Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Іващенко поділилася кадрами, де була у жовтій сукні з вирізом. Зірка гуляла лайнером, де працювала останні кілька місяців.
"Ось і пройшли 4,5 місяці контракту на кораблі. Тут я і плакала тут я і сміялася. Тут я і раділа і сумувала за рідним домом. Дякую кожному хтось став для мене ближче, ніж просто друзі. Люблю вас і дуже сумую", - Написала Еліна.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Очей не відвести", "Сумую за тобою", "Бог як український народ, де я навчився любити, бж красиво", "Люблю тебе так сильно, продовжуй сяяти, моя суперзірка".
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