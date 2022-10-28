Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни", де була в команді Олега Винника. Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Іващенко поділилася кадрами, де була у жовтій сукні з вирізом. Зірка гуляла лайнером, де працювала останні кілька місяців.

"Ось і пройшли 4,5 місяці контракту на кораблі. Тут я і плакала тут я і сміялася. Тут я і раділа і сумувала за рідним домом. Дякую кожному хтось став для мене ближче, ніж просто друзі. Люблю вас і дуже сумую", - Написала Еліна.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Очей не відвести", "Сумую за тобою", "Бог як український народ, де я навчився любити, бж красиво", "Люблю тебе так сильно, продовжуй сяяти, моя суперзірка".

Нагадаємо, юна фаворитка Олега Винника зізналася, ким зараз працює

Також Politeka повідомляла, що юна фаворитка Олега Винника у сорочці без гудзиків хизнулася своїми здібностями з Італії.

А ще Politeka писала, що юна фаворитка Олега Винника в міні-шортах прикувала погляди до фігури, що стала стрункішою.



