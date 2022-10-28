Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Голосу країни", где была в команде Олега Винника. Не забывает Элина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Иващенко поделилась кадрами, где была в желтом платье с вырезом. Звезда гуляла по лайнеру, где работала последние несколько месяцев.

"Вот и прошли 4,5 месяца контракта на корабле. Здесь я и плакала здесь я и смеялась. Здесь я и радовалась и скучала по родному дому. Спасибо каждому кто стал для меня ближе, чем просто друзья. Люблю вас и очень скучаю", - написала Элина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Глаз не отвести", "Скучаю по тебе", "Бог как украинский народ, где я научился любить, бж красиво", "Люблю тебя так сильно, продолжай сиять, моя суперзвезда".

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