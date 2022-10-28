Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим.

А цього разу Клопотенко порівняв українські та закордонні страви.

"Колись ми тяглися до закордонного, бо це вчило нас розвиватися. Тепер треба змінювати стратегію та культивувати своє. Це наступний рівень розвитку. Адже дивишся на іноземне та розумієш, що своє краще. Бо рідне. Я спеціально приготував і порівняв наші страви. зі схожими іноземними. Полюшки проти ньоки. Деруни проти хешбраунів. Овочевий супчик проти мінестрона", - написав Євген.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Своє на першому плані чуже для загального розвитку", "І чужого вчитеся, і свого не цурайтеся", "Справді, дякую за відео, захотілося палюшки!!! Завтра точно приготую зі шкварками", "Як чудово коли розвивають українське, говорять про українською.а не витрачають пости на обгаджування пушкіних".

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