Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Клопотенко сравнил украинские и заграничные блюда.

"Когда-то мы тянулись к заграничному, потому что это учило нас развиваться. Теперь нужно менять стратегию и культивировать свое. Это следующий уровень развития. Ведь смотришь на иностранное и понимаешь, что свое лучше. Ибо родное. Я специально приготовил и сравнил наши блюда с похожими иностранными. Полюшки против ньоки. Деруны против хешбраунов. Овощной супчик против минестрона", - написал Евгений.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Свое на первом плане чужое для общего развития", "И чужого учитесь, и своего не сторонитесь", "Действительно, спасибо за видео, захотелось палюшки!!! Завтра точно приготовлю со шкварками", "Как прекрасно когда развивают украинское, говорят об украинском.а не тратят посты на обгаживание пушкиных".

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал о лучшем способе снимать стрес

А еще Politeka сообщала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился важным советом

Также Politeka писала, что "Мастер Шефа" Клопотенко сравнили с Иваном Франко



