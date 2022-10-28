Як повідомляє Politeka.net, співачка Віра Брежнєва та її чоловік Костянтин Меладзе цього року виїхали до Італії, де допомагають українським біженцям. Останнім часом вона рідко публікує особисті фото, але кілька годин тому знаменитість зробила виняток. Цього разу виконавиця у своєму Instagram показала рідкісне фото з молодшою дочкою Сарою Кіперман.
12-річна дівчинка приїхала до мами на канікули. Разом вони влаштували імпровізований фотосет у ліфті. Віра Брежнєва була у сірому спортивному костюмі з розпущеним волоссям і без макіяжу. Сара одяглася з нею в одному стилі. Сара переросла маму і поклала голову їй на плече, а Брежнєва тим часом скорчила кумедну гримасу.
"Разом. На канікулах", - коротко підписала фотографію виконавиця Віра Брежнєва .
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Варто зазначити, що в березні 2022 року Віра Брежнєва повідомила, що після нападу росії на Україну її сім'я вирішила виїхати з рф. Нині вона живе в Італії та активно займається волонтерством, допомагаючи українським біженцям. Чоловік артистки – Костянтин Меладзе – замовчує війну росії проти України і жодного разу не висловився про це.
Нагадаємо, Віра Брежнєва і TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.
Як повідомляла Politeka, Брежнєва гордо похвалилася несподіваною "українізацією" після всіх російських пісень.
Також Politeka писала, закохана донька Брежнєвої зняла на камеру свого американського бойфренда.