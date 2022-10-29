Нагадаємо, Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин зіграли скромне весілля у вересні. При цьому свято ледве не скасували – за десять днів до щасливої ​​дати закохані зрозуміли, що в них нічого не готове.

Трінчер розповіла, що своє свято кохання вони довірили організовувати тим, кому було не треба.

«Річ у тому, що ми, на жаль, довірилися некомпетентному організатору. В останній момент, за 10 днів до весілля, ми зрозуміли, що майже нічого не готове. Звичайно, ми попали на гроші», - розповіла Трінчер «ЖВЛ», додавши, що певна сума грошей вже була залишена як завдаток, у тому числі за локацію та декор.

Проте, як відомо, свято все ж таки відбулося і Трінчер із Волошиним стали родиною. Втім, скоро фанати пари забили на сполох, помітивши, що Анна не носить обручку. Як виявилося, дівчина загубила її в таксі - дорога прикраса з червоного золота з діамантами була на неї трохи завелика і легко злетіла з пальця.

Анна переживає, що ця погана прикмета.

«Здійснився мій найбільший страх всього життя: я втратила обручку», - зізналася Трінчер

Співачка все ж таки сподівається, що погані повір'я не торкнуться її родини і їхній шлюб із Волошиним буде довгим і щасливим. За словами Трінчер, зараз, через місяць після весілля, у їхніх стосунках із Сашком все чудово.

«Все дуже круто. Багато хто говорить, що навіщо виходити заміж, це лише штамп у паспорті. Так ось, я хочу сказати, що це все відмазки, це все неправда. Бо якщо це вже твій чоловік, а ти його дружина – це зовсім інший рівень стосунків. Це вже зовсім інше почуття усередині. Ти вже сприймаєш цю людину як повноцінну частину себе, як повноцінну свою половинку», - каже Трінчер, додаючи, що вони з Сашком зараз у повній гармонії та коханні.

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