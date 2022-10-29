Напомним, Анна Тринчер и блогер Александр Волошин сыграли скромную свадьбу в сентябре. При этом торжество едва не отменили – за десять дней до счастливой даты влюбленные поняли, что у них ничего не готово.

Тринчер рассказала, что свой праздник любви они доверили организовывать тем, кому не следовало.

«Дело в том, что мы, к сожалению, доверились некомпетентному организатору. В последний момент, за 10 дней до свадьбы, мы поняли, что почти ничего не готово. Конечно, мы попали на деньги», - рассказала Тринчер «ЖВЛ», добавив, что определенная сумма денег уже біла оставлена в качестве задатка, в том числе за локацию и декор.

Однако, как известно, праздник все же состоялся и Тринчер с Волошиным стали семьей. Впрочем, скоро фанаты пары забили тревогу, заметив, что Анна не носит обручальное кольцо. Как оказалось, девушка потеряла его в такси – дорогостоящее украшение из красного золота с бриллиантами было на нее чуть велико и с легкостью слетело с пальца.

Анна переживает, что эта плохая примета.

«Сбылся мой самый большой страх всей жизни: я потеряла кольцо», - призналась Тринчер.

Певица все же надеется, что плохие поверья не коснутся ее семьи и их брак с Волошиным будет долгим и счастливым. По словам Тринчер, сейчас, через месяц после свадьбы, в их отношениях с Сашей все прекрасно.

«Все очень круто. Многие говорят, что, зачем выходить замуж, это всего лишь штамп в паспорте. Так вот, я хочу сказать, что это все отмазки, это все неправда. Потому что если уж это твой муж, а ты его жена – это совсем другой уровень отношений. Это уже совсем другое чувство внутри. Ты уже воспринимаешь этого человека как полноценную часть себя, как полноценную свою половинку», - говорит Тринчер, добавляя, что они с Сашей сейчас в полной гармонии и любви.

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