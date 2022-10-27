Українці висловилися про розлучення Володимира Остапчука з нотаріусом Христиною Горняк, яку зірка взяв за дружину 2020 року.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка 2020 року розлучився з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей, і одружився з нотаріусом Христиною. Пара пробула майже два роки у шлюбі, а 28 жовтня стало відомо, що Володимир та Христина розлучилися. Про це повідомили у ТГ-каналі "Культурна пральня".

"Як розповіли нам джерела в оточенні пари, документи про розірвання шлюбу вони отримали кілька тижнів тому. Власне, розрив не є сюрпризом для підписників пари, адже нові серії інста-серіалу давно не виходять", - зазначено в публікації.

України почали активно обговорювати розлучення пари:

"От нажилися, а вона отримала по заслугах, я за них рада, на чужому горі щастя ніколи не збудуєш. А Остапчук, то хіба мужик", "На чужому нещасті свого щастя не збудуєш...", "Ой, а шо таке?)))", "...а не треба було плювати в колодязь((публічно ображав матір своїх дітей)".

Нагадаємо, дружина Остапчука після заяв про розлучення порушила питання свого прізвища .

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука в коротенькому топі дозволила помилуватися її пружним пресом.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про особисте