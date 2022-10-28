Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, яка відзначила днями з подружками та сестрами своє 42-річчя. При цьому Кім не приховує, що багато працювала над собою заради популярності та бажаних форм.

Цього разу вона привернула увагу впевненим чином на світському вечорі та підкреслила фігуру найкращим підбором речей чорного кольору.

Так, цього разу для вечірки в Лос-Анджелесі Кім підібрала масивні срібні прикраси, а з одягу вона одягла майку з глибоким вирізом, шкіряні штани-чоботи та величезну дублянку, яку носила розстебнутою.

Маленька сумка, проста зачіска та макіяж завершили образ зірки. У цьому образі Кім відвідала вечір, організований брендом Tiffany&Co.

«Ви сьогодні похмура 👽; треба ж себе вміти балувати правильно 💎📲; Кім із днем ​​народження; дуже симпатичний вигляд виходить; Ці кільця 💍; 🔥браслети; Красень; Люблячий ❤️; Ти прекрасна; Ти виглядаєш 🔥; Ну це добре".

Також Кім Кардаш'ян показала в Інстаграм знімки зі святкування свого 42-річчя.

Для вечірки Кім обрала досить сміливий та відкритий образ, який не приховував її форми та наголошував на привабливості. Цибулю іменинниця доповнила білими босоніжками на шпильках.

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