Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, отметившая на днях с подружками и сестрами свое 42-летие. При этом Ким не скрывает, что много работала над собой ради популярности и желанных форм.

В этот раз она привлекла внимание уверенным образом на светском вечере и подчеркнула фигуру лучшим подбором вещей черного цвета.

Так, в этот раз для вечеринки в Лос-Анджелесе Ким подобрала массивные серебряные украшения, а с одежды она надела майку с глубоким вырезом, кожаные штаны-сапоги и огромную дубленку, которую носила расстегнутой.

Маленькая сумка, простая прическа и макияж завершили образ звезды. В этом образе Ким посетила вечер, организованный брендом Tiffany & Co.

«Вы сегодня мрачная👽; надо же себя уметь баловать правильно💎📲; Ким с днем ​​рождения; очень симпатичный вид получается; Эти кольца 💍; 🔥браслеты; Красавчик; Любящий ❤️; Ты прекрасна; Ты выглядишь 🔥; ну это хорошо».

Также Ким Кардашьян показала в Инстаграм снимки с празднованию своего 42-летия.

Для вечеринки Ким выбрала довольно смелый и открытый образ, который не скрывал ее формы и подчеркивал привлекательность. Лук именинница дополнила белыми босоножками на шпильках.

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