Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український шоумен та телеведучий. Зірка з 2020 року одружений був на нотаріусі Крістіні, але днями стало відомо про розлучення пари. Про це вирішив повідомити і "ЖВЛ" в Інстаграм.

"Зоряне розлучення

Володимир Остапчук розлучається зі своєю другою дружиною Христиною. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми у відносинах пари, а нещодавно друг їхньої родини розповів, що Володимир та Христина довгий час не живуть разом”, - було написано під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Капець, навіть будинок не добудували. Я думаю, Крістіна добудує його, або продасть, щоб нічого не нагадував", "Та перша найкраща, від Бога кажуть.)) а міняти можна до нескінченності", "Це не дивно. Очікуємо" , "Хороша пара, але все ж таки на чужому нещастя, свого не побудуєш… життя бумеранг!!!", "Дуже швидко закінчилося те, чого по-моєму не варто було починати, тому що сліз, болю та страждань було достатньо ще тоді…. .і в колишньої і в діток .... це було очікувано, тільки дуже скоро кінець.

Нагадаємо, екс-дружина Остапчука відповіла фанатці чоловіка після новини про розлучення

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після заяв про розлучення порушила питання свого прізвища .

Також Politeka писала, що дружина Остапчука у коротенькому топі дозволила помилуватися її пружним пресом.



