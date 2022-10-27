Украинцы высказались о разводе Владимира Остапчука с нотариусом Кристиной Горняк, которую звезда взял в жены в 2020 году.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в 2020 году развелся с Еленой Войченко, которая ему родила двоих детей, и женился на нотариусе Кристине. Пара пробыла практически два года в браке, а 28 октября стало известно, что Владимир и Кристина развелись. Об этом сообщили в тг-канале "Культурная прачечная".

"Как рассказали нам источники в окружении пары, документы о расторжении брака они получили несколько недель назад. Собственно, разрыв не сюрприз для подписчиков пары, ведь новые серии инста-сериала давно не получаются", - отмечено в публикации.

Украины начали активно обсуждать развод пары:

"Вот нажились, а она получила по заслугам, я за них рада, на чужом горе счастье никогда не построишь. А Остапчук, то разве мужик", "На чужом несчастье своего счастья не построишь...", "Ой, а шо такое?)))", "...а не надо было плевать в колодец((публично оскорблял мать своих детей)".

Напомним, жена Остапчука после заявлений о разводе подняла вопрос своей фамилии

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