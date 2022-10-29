Як передає Politeka.net , в Інстаграм Наомі Кемпбел показує лише найкращі свої образи, оскільки звикла до уваги, компліментів і просто похвали за її почуття стилю. Також Наомі завжди пишалася своєю шкірою та ретельно уникає теми про уколи краси.
«Ми тут, у Досі, щоб зосередитись на місії EMERGE – пролити світло на визначні таланти африканських креативників. Мені не цікаво ставити галочки – я про роботу! Це для культури, і я роблю те, що я люблю.
Африка – це набагато більше, ніж дошка настрою! Я багато чому навчився у найкращих у країнах Африки з низьким доходом — екологічності, переробці відходів — чесно кажучи, великі бренди повинні вчитися в них!» – каже Наомі у підписі під кадрами.
У мережі звернули увагу на її вигляд:
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«Музика одна і лише; Для мене це куртка Ankara 😍; Феноменальний!; молодшає з кожним днем❤️; Вау👏; Ой маамі ❤️; хороша робота, ви так стараєтесь; Оооо, дитинко, я люблю тебе».
З короткими локонами модель побачити неможливо, вона ретельно приховує свої недоліки і віддає перевагу скромному стилю. Якщо раніше Наомі всіляко наголошувала на фігурі, то тепер підбирає класичні костюми.
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