Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл раскрыла перед поклонниками не только душу на важном мероприятии.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наоми Кэмпбел показывает только лучшие свои образы, так как привыкла ко вниманию, комплиментам и просто похвале за ее чувство стиля. Также Наоми всегда гордилась своей кожей и тщательно избегает темы об уколах красоты.

«Мы здесь, в Дохе, чтобы сосредоточиться на миссии EMERGE — пролить свет на выдающиеся таланты африканских креативщиков. Мне не интересно ставить галочки - я о работе! Это для культуры, и я делаю то, что люблю.

Африка — это гораздо больше, чем доска настроения! Я многому научился у САМЫХ лучших в странах Африки с низким доходом — экологичности, переработке отходов — честно говоря, крупные бренды должны учиться у них!» – говорит Наоми в подписи под кадрами.

В сети обратили внимание на ее вид:

«Музыка одна и только; Для меня это куртка Ankara 😍; Феноменальный!; молодеет с каждым днем❤️; Вау👏; Ой маами ❤️; хорошая работа, вы так стараетесь; Оооо, детка, я люблю тебя».

С короткими локонами модель увидеть невозможно, она тщательно скрывает свои недостатки и предпочитает более скромный стиль. Если ранее Наоми всячески подчеркивала фигуру, то теперь подбирает классические костюмы.

«Великолепная ночь musuemofislamicart (MIA) в честь открытия выставки The Baghdad Eyes Delight» - поделилась Наоми.

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