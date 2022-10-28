Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала яскравий образ у корсеті та панчохах, схвилювавши фантазію перед сном.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зірковою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також Катя захоплюється розтяжкою та танцями біля пілона, хваляючись не лише своїми здобутками, а й допомагаючи українцям освоїти це ремесло.

Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу Катя поділилася фотографією, де позувала на стільці. Зірка була в корсеті та панчохах, а образ доповнила туфлями, завдяки чому фото вийшло дуже ефектним.

"Хороша новина. Працюємо. Всім доброї ночі, спокійної усім ночі", - написала Нікітіна.

Також зірка вирішила показати коментар від військового, якому купила навушники.

"Вам дуже дякую за вашу роботу та велику допомогу, навушники отримав, велике спасибі)", - написав військовий, якому Катя допомогла.

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