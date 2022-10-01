Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездной "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также Никитина обожает спорт и танцы у пилона. Не забывает Катя и об Инстаграм, где активно ведет страничку, на которой делится своими личными кадрами и творчеством.

А в этот раз Никитина поделилась фото, где позировала в шортиках и маечке. Звезда стояла на паркете и оттопырила свою красоту, впечатляя фигурой.

"Аж соскучилась за горячими булочками", - написала звезда.

А до этого Катя обратилась к Александру Педану.

"Скучаешь по Мафии?!

Я например очень.

Вообще скучаю по тому ощущению положительных эмоций, которые не стыдно показать.

Сейчас же каждый раз 500 раз подумаешь перед тем как что-то говорить, поститься или снимать

Вы тоже зависимы от мнения других людей?"

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