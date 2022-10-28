Катя Никитина из "Женского квартала" показала яркий образ в корсете и чулках, взбудоражив фантазию перед сном.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездной "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также Катя увлекается растяжкой и танцами у пилона, хвастаясь не только своими достижениями, но и помогая украинцам освоить это ремесло.

Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз Катя поделилась фотографией, где позировала на стуле. Звезда была в корсете и чулках, а образ дополнила туфлями, благодаря чему фото получилось очень эффектным.

"Хорошая новость. Работаем. Всем доброй ночи, спокойной всем ночи", - написала Никитина.

Также звезда решила показать комментарий от военного, которому купила наушники.

"Вам очень спасибо за вашу работу и большу помощь, наушники получил, большое спасибо)", - написал военный, которому Катя помогла.

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