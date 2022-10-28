Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з росіянами, а після 24 лютого Оля вирушила до туру, збираючи гроші на благодійних концертах на підтримку України. При цьому Полякова нещодавно скаржилася, що вона не відкладала гроші і тому через початок повномасштабної війни вона не може дозволити сплатити за освіту доньки. Нещодавно стало відомо, що Маша вирушила вчитися до Лондона, хоча спочатку мріяла про США.
А Оля, як можна зрозуміти, вирішила піти на грузинські "Танці зі зірками". Про це повідомив суддя українських "Танців зі зірками" Влад Яма у своєму блозі Інстаграм.
Варто зазначити, що Оля не перша українська зірка, яка пробує себе на закордонних майданчиках "танців". До цього Джамала брала участь у польському проекті і йшла досить впевнено, але в якийсь момент вилетіла, захворівши прямо перед ефіром.
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Нагадаємо, Полякова в особливу для себе дату замахнулася на велику мету і звернулася до шанувальників.
А ще Politeka повідомляла, що Полякова у патріотичному образі українки розповіла про особливий день
Також Politeka писала, що Полякова зазнала атаки росіян, співачка просить втрутитися