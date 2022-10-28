Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с россиянами, а после 24 февраля Оля отправилась в тур, собирая деньги на благотворительных концертах в поддержку Украину. При этом Полякова недавно жаловалась, что она не откладывала деньги и поэтому из-за начала полномасштабной войны она не может позволить оплатить образование дочери. При этом недавно стало известно, что Маша отправилась учится в Лондон, хотя изначально мечтала о США.

А Оля, как можно понять, решила пойти на грузинские "Танці з зірками". Об этом сообщил судья украинских "Танців з зірками" Влад Яма в своем блоге Инстаграм.

Стоит отметить, что Оля не первая украинская звезда, которая пробует себя на заграничных площадках "танців". До этого Джамала участвовала в польском проекте и шла довольно уверенно, но в какой-то момент вылетела, заболев прямо перед эфиром.

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