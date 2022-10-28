Юна фаворитка Олега Винника Еліна Іващенко з'явилася з дитиною на руках, вразивши кадром.

Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка стала популярною після шоу "Голос країни", де була в команді Олега Винника. Дівчина навіть заспівала із зіркою спільно пісню "Діаманти". А після 24 лютого зірка вирушила працювати на круїзний лайнер, контракт із яким закінчився буквально днями. Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала, як гуляла з дитиною на руках.

"Моя маленька принцеса", – підписала кадри Еліна.

А раніше Іващенко поділилася кадрами з батьками дівчинки, швидше за все.

"Люблю тебе так сильно, моя люба", - написала Іващенко.

Варто зазначити, що Еліна знаходилася в мечеті, де знімали серіал "Чудовий вік" із Роксоланою. Зірка зазначила, що це була її мрія потрапити на дану локацію.

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