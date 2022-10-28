Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка стала популярною після шоу "Голос країни", де була в команді Олега Винника. Дівчина навіть заспівала із зіркою спільно пісню "Діаманти". А після 24 лютого зірка вирушила працювати на круїзний лайнер, контракт із яким закінчився буквально днями. Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка показала, як гуляла з дитиною на руках.
"Моя маленька принцеса", – підписала кадри Еліна.
А раніше Іващенко поділилася кадрами з батьками дівчинки, швидше за все.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Кондратюк не став приховувати, чому його сини не пішли на фронт захищати Батьківщину: "Вони обоє..."
Бої на бахмутському напрямку: "Путін не бреше, росіяни щодня пускають у расход..."
"Допомагали їм їжею та ліками": українських бійців у Маріуполі здали місцеві, невідомі подробиці
Китай зробив остаточний вибір між Росією та США: Цзіньпін зробив заяву
"Люблю тебе так сильно, моя люба", - написала Іващенко.
Варто зазначити, що Еліна знаходилася в мечеті, де знімали серіал "Чудовий вік" із Роксоланою. Зірка зазначила, що це була її мрія потрапити на дану локацію.
Нагадаємо, юна фаворитка Олега Винника полонила виглядом у сукні з ефектним вирізом
Також Politeka писала, що юна фаворитка Олега Винника зізналася, ким зараз працює
А ще Politeka повідомляла, що юна фаворитка Олега Винника у сорочці без гудзиків хизнулася своїми здібностями з Італії.