Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая стала популярной после шоу "Голос країни", где была в команде Олега Винника. Девушка даже спела со звездой совместно песню "Диаманты". А после 24 февраля звезда отправилась работать на круизный лайнер, контракт с которым закончился буквально на днях. Не забывает Элина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда показала, как гуляла с ребенком на руках.
"Моя маленькая принцесса", - подписала кадры Элина.
А до этого Иващенко поделилась кадрами с родителями девочки, скорее всего.
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"Люблю тебя так сильно, моя дорогая", - написала Иващенко.
Стоит отметить, что Элина находилась в мечети, где снимали сериал "Великолепный век" с Роксоланой. Звезда отметила, что это была ее мечта, попасть на данную локацию.
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