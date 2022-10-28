Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая стала популярной после шоу "Голос країни", где была в команде Олега Винника. Девушка даже спела со звездой совместно песню "Диаманты". А после 24 февраля звезда отправилась работать на круизный лайнер, контракт с которым закончился буквально на днях. Не забывает Элина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала, как гуляла с ребенком на руках.

"Моя маленькая принцесса", - подписала кадры Элина.

А до этого Иващенко поделилась кадрами с родителями девочки, скорее всего.

"Люблю тебя так сильно, моя дорогая", - написала Иващенко.

Стоит отметить, что Элина находилась в мечети, где снимали сериал "Великолепный век" с Роксоланой. Звезда отметила, что это была ее мечта, попасть на данную локацию.

Напомним, юная фаворитка Олега Винника пленила видом в платье с эффектным вырезом

Также Politeka писала, что юная фаворитка Олега Винника призналась, кем сейчас работает

А еще Politeka сообщала, что юная фаворитка Олега Винника в рубашке без пуговиц хвастнула своими способностями из Италии



