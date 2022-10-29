Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист вирішив поділитися з шанувальниками коротенькою притчею про те, як варто реагувати на образи та провокації.

"Вчителю, - Якщо мене хтось ображає, принижує і намагається провокувати, що мені робити?

- Якщо хтось підійде до тебе з подарунком і ти не приймеш його, кому буде належати подарунок?

- Своєму колишньому хазяїну

- Те ж саме стосується заздрості, ненависті і лайок. До тих пір, поки ти не приймеш їх, вони належать тому, хто їх приніс. ☝️", — пише Аксельрод.

Останнім часом Девід Аксельрод (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) активізувався в соцмережах. Напередодні співак коротко висловився про свій шлюб із продюсером та екс-дружиною співака Олександра Пономарьова Оленою Мозговою: "Коли поруч Королева, життя ніколи не буде прісним, нудним і не цікавим 😎! Перевірено ☝️😉".

Аксельрод та Мозгова разом виховують 7-річну дочку Соломію. При цьому декілька років тому батьки Девіда в інтерв'ю розповідали, що син з ними спілкуватися не хоче, тому про народження у нього доньки вони дізналися від інших людей.

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