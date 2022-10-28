Як повідомляє Politeka.net , одеситка Регіна Тодоренко , яка за замовчування війни загриміла під санкції РНБО, скигнула в мережі через сукні. Її ниття не оминув увагою телеведучий Анатолій Анатоліч і присоромив зрадницю на своїй сторінці в мережі Instagram.

Зокрема, поки в Україні триває повномасштабна війна, одеситка Регіна Тодоренко страждає через "реальні проблеми". Ведуча, яка проміняла Батьківщину на гроші, засмутилася через погано пошите плаття і розповіла про це в соцмережах.

"Я, як справжня дівчинка, розплакалася сьогодні через погано пошиту сукню. Хоча сукня – це лише привід. Насправді за цим усім стоять накопичені емоції, яким я не даю виплеснутись. Є над чим працювати", – нила Тодоренко.

Ця історія неабияк розлютила Анатолія Анатоліча, бо поки що всі українці стурбовані питаннями свого виживання та допомоги ЗСУ – одеситка Регіна плаче через невдалу сукню.

"Це якщо ви не знаєте, що таке справжні проблеми у житті. Регіна вам нагадає. Клянуся вам, я намагаюся зрозуміти, що в них у голові, але щоразу програю цю битву", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Далі шоумен оприлюднив фото своїх дітей, де вони позували у селі, коли на третій день війни тікали від окупантів. Анатоліч зазначив, що на відміну від Регіни, його дочка Аліса росте справжньою дівчиною, і матиме реальні цінності, а не фальшиві.

Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатолій згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатолій зробив висновок про росіян після відео із Новофедорівки.