Как сообщает Politeka.net, одесситка Регина Тодоренко, которая за умолчания войны загремела под санкции СНБО, скулила в сети из-за платья. Ее нытье не обошел вниманием телеведущий Анатолий Анатолич и пристыдил предательницу на своей странице в сети Instagram.

В частности, пока в Украине продолжается полномасштабная война, одесситка Регина Тодоренко страдает из-за "реальных проблем". Ведущая, променявшая Родину на деньги, расстроилась из-за плохо сшитого платья и рассказала об этом в соцсетях.

"Я, как настоящая девочка, разрыдалась сегодня из-за плохо сшитого платья. Хотя платье – это всего лишь повод. На самом деле за этим всем стоят накопленные эмоции, которым я не даю выплеска. Есть над чем работать", – ныла Тодоренко.

Эта история изрядно разозлила Анатолия Анатолича, потому что пока все украинцы озабочены вопросами своего выживания и помощи ВСУ – одесситка Регина плачет из-за неудачного платья.

"Это если вы не знаете, что такое настоящие проблемы в жизни. Регина вам напомнит. Клянусь вам, я пытаюсь понять, что у них в голове, но каждый раз проигрываю эту битву", - отметил Анатолий Анатолич.

Далее шоумен обнародовал фото своих детей, где они позировали в селе, когда на третий день войны убегали от оккупантов. Анатолич отметил, что в отличие от Регины, его дочь Алиса растет настоящей девушкой, и будет иметь реальные ценности, а не фальшивые.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.