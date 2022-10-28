У розмові з пропагандистами Сергій Сосєдов заявив, що йому шкода Дениса Повалія, який нібито з власної волі переїхав до Іспанії за підтримки матері.

Як повідомляє Politeka.net, Денис Повалій , син співачки-запроданки Таїсії Повалій, яка незважаючи на війну в Україні продовжує виступати в Росії, підтримуючи таким чином вбивства мирних українських мешканців, відреагував на критику музичного російського критика Сергія Сосєдова. Скріншоти з'явилися у його Instagram-stories.

У розмові з пропагандистами Сергій Сосєдов заявив, що йому шкода Дениса Повалія, який нібито з власної волі переїхав до Іспанії за підтримки матері.

"Нещасний, ошуканий, зомбований хлопчик. Зречись від такої матері! Та немає нічого соромнішого! Мати дала тобі все, зокрема можливість жити в Іспанії", - сказав тоді росіянин.

На це Денис Повалій відповів, що переїхав, рятуючи сім'ю від російських ракет. Він також зазначив, що слова путініста викликають лише смуток.

Також він прокоментував вкидання Сосєдова у бік естрадної співачки Алли Пугачової , яка не підтримала війну в Україні та переїхала до Ізраїлю: "Сусідов раніше і Пугачову обожнював. Тепер, напевно, з фінансами стало краще".

Тим часом, сториз із перепалкою зникли з акаунту Повалій, а залишилося лише одне побажання із серії "усім добра і нехай світ стане кращим".

Нагадаємо, що Зібров запропонував покарання для зрадниці Повалій.

Як повідомляла Politeka, Сумська висловилася про зрадницю Повалій, яка продалася росії.

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