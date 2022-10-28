Как сообщает Politeka.net, Денис Повалий, сын певицы-запроданки Таисии Повалий, которая несмотря на войну в Украине продолжает выступать в рф, поддерживая таким образом убийства мирных украинских жителей, отреагировал на критику музыкального российского критика Сергея Соседова. Скриншоты появились в его Instagram-stories.
В разговоре с пропагандистами Сергей Соседов заявил, что ему жаль Дениса Повалия, якобы по собственной воле переехавшего в Испанию при поддержке матери.
"Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее! Мать дала тебе все, в том числе возможность жить в Испании", – сказал тогда россиянин.
На это Денис Повалий ответил, что переехал, спасая семью от российских ракет. Он также отметил, что слова путиниста вызывают только грусть.
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Также он прокомментировал вброс Соседова в сторону эстрадной певицы Аллы Пугачевой, не поддержавшей войну в Украине и переехавшей в Израиль: "Соседов раньше и Пугачеву боготворил. Теперь, наверное, с финансами стало получше".
Между тем, сториз с перепалкой пропали из акаунта Повалий, а осталось лишь одно пожелание из серии "всем добра и пусть мир станет лучше".
Напомним, что Зибров предложил наказание для предательницы Повалий.
Как сообщала Politeka, Сумская высказалась о предательнице Повалий, которая продалась россии.
Также Politeka писала, что Повалий сразу после трагедии в Украине принялась развлекать лукашенко.