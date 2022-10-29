Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк – відомий український бізнесмен, який був кілька років тому "Холостяком". Зараз підприємець одружений з моделлю Даші Хлистун, яка йому народила дочку Аріану. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу модель вирішила відповісти на запитання фанів.
"Поговоримо?", - Запитала Даша, запрошуючи фанів до розмови.
"Де ви зараз із донькою? І де Макс?", - запитав фанат.
"Я з Аріаною зараз у Польщі. Але скоро будемо разом із нашим татом", - написала Даша.
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"Звідки з'явилася думка назвати вашу дівчинку Аріаною? Ви дуже гарна родина", - написав другий фанат.
"Чоловік дав ім'я нашій дочці. Бо мої варіанти в період вагітності були, м'яко кажучи, "не дуже". Дякуємо", - написала Хлистун у відповідь.
"Ваш чоловік не проти, що ви часто їдете та залишаєте маленьку дитину?", - запитав ще один фанат.
"Мій чоловік мене у всьому підтримує", – відповіла Даша.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка у сукні з розрізом від стегна не залишила чоловікам шансів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала дочку, що підросла, від зіркового чоловіка .
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