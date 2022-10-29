Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун відповіла на запитання, де знаходиться сама та чоловік.

Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк – відомий український бізнесмен, який був кілька років тому "Холостяком". Зараз підприємець одружений з моделлю Даші Хлистун, яка йому народила дочку Аріану. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу модель вирішила відповісти на запитання фанів.

"Поговоримо?", - Запитала Даша, запрошуючи фанів до розмови.

"Де ви зараз із донькою? І де Макс?", - запитав фанат.

"Я з Аріаною зараз у Польщі. Але скоро будемо разом із нашим татом", - написала Даша.

"Звідки з'явилася думка назвати вашу дівчинку Аріаною? Ви дуже гарна родина", - написав другий фанат.

"Чоловік дав ім'я нашій дочці. Бо мої варіанти в період вагітності були, м'яко кажучи, "не дуже". Дякуємо", - написала Хлистун у відповідь.

"Ваш чоловік не проти, що ви часто їдете та залишаєте маленьку дитину?", - запитав ще один фанат.

"Мій чоловік мене у всьому підтримує", – відповіла Даша.

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