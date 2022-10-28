Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Звезда там выбрал победительницей гимнастку Дашу Ульянову, но пара после проекта сразу же разошлась. А теперь звезда женат на модели Даше Хлыстун. Жена Макса, как и звёздный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Даша поделилась яркими образами в нарядах. На одном из фото Хлыстун была в платье с разрезом от бедра.
"Люблю свою работу за то, что неважно какое мое внутреннее состояние, я в кадре должен быть – профессионал. Таким образом, на некоторое время вообще забываю творящееся внутри. Лучшая терапия от плохого чувства – работа", - написала Даша под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Жизнь прекрасная, а ты просто невероятная", "Невероятная", "Как хорошо, что я девушка, а то бы потеряла сон. Вы очаровательна", "А что это за бренд, простите! Вы очень хороша!!!", "Вы такая изящная и красивая, я не могу вами не восхищаться".
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала подросшую дочь от звездного мужа
Также Politeka сообщала, что Михайлюка Хлыстун в мини-платье раскорячилась в Венеции и нарвалась на критику
А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в прозрачном платье не оставила шансов