Жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлыстун ответила на вопрос, где находится сама и муж.

Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен, который был несколько лет назад "Холостяком". Сейчас предприниматель женат на модели Даше Хлыстун, которая ему родила дочь Ариану. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз модель решила ответить на вопросы фанов.

"Поговорим?", - спросила Даша, приглашая фанов к беседе.

"Где вы сейчас с дочкой? И где Макс?", - спросил фанат.

"Я с Арианой сейчас в Польше. Но скоро будем вместе с нашим папой", - написала Даша.

"Откуда появилась мысль назвать вашу девочку Арианой? Вы очень хорошая семья", - написал второй фанат.

"Муж дал имя нашей дочери. Ибо мои варианты в период беременности были, мягко говоря, "не очень". Благодарим", - написала Хлыстун в ответ.

"Ваш муж не против, что вы часто уезжаете и оставляете маленького ребенка?", - спросил еще один фанат.

"Мой муж меня во всем поддерживает", - ответила Даша.

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