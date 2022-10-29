Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен, который был несколько лет назад "Холостяком". Сейчас предприниматель женат на модели Даше Хлыстун, которая ему родила дочь Ариану. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз модель решила ответить на вопросы фанов.
"Поговорим?", - спросила Даша, приглашая фанов к беседе.
"Где вы сейчас с дочкой? И где Макс?", - спросил фанат.
"Я с Арианой сейчас в Польше. Но скоро будем вместе с нашим папой", - написала Даша.
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"Откуда появилась мысль назвать вашу девочку Арианой? Вы очень хорошая семья", - написал второй фанат.
"Муж дал имя нашей дочери. Ибо мои варианты в период беременности были, мягко говоря, "не очень". Благодарим", - написала Хлыстун в ответ.
"Ваш муж не против, что вы часто уезжаете и оставляете маленького ребенка?", - спросил еще один фанат.
"Мой муж меня во всем поддерживает", - ответила Даша.
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