Цього разу у своєму Telegram-каналі артистка розмістила фото Землі з космосу та поділилася міркуваннями про безглуздість людської зарозумілості.

"Поглянь ще раз на цю крапку. Це ми тут. Це наш дім. На ній усі, кого ви любите, усі, кого ви знаєте, усі, про кого ви коли-небудь чули. Сукупність нашої радості та страждання, тисячі релігій, ідеологій та економічних доктрин, кожен мисливець, кожен герой і боягуз, кожен творець і руйнівник цивілізації, кожен король і селянин, кожна молода пара закоханих, кожна мати і батько, дитина, яка має надію, винахідник і дослідник, кожен вчитель, кожен корумпований політик, кожна «суперзірка», кожен «верховний лідер», кожен святий і грішник в історії нашого роду жили і живуть там — на крапці, що висить в сонячному промінні", — пише Тіна Кароль.

Співачна наголосила, що Земля — це дуже маленька сцена на величезній космічній арені.

"Ріки крові, пролиті всіма тими генералами та імператорами, щоб у славі та тріумфі вони могли на мить стати володарями частки точки. Подумайте про нескінченну жорстокість жителів одного кутка цього пікселя над ледве помітними мешканцями іншого кутка, яке бажання вони мають вбивати, яка палка їхня ненависть. Наша уявна власна значущість, омана, що ми займаємо якесь привілейоване становище у Всесвіті, кидаються під сумнів цією точкою блідого світла. Мабуть, немає кращого доказу безглуздості людської зарозумілості, ніж цей далекий образ нашого крихітного світу", — додала Кароль.

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