На своєму TouTube-каналі гуморист розмістив відео, у якому жорстко обстібав проблеми з вимовою слів у дон-дона а також торкнувся його нещодавньої заяви, у якій кадиров закликав мобілізованих росіян не скаржитися на нестачу автоматів, а здобувати їх у бою.

"Глава Чечні та "генерал тіктока" кадиров записав нове відео звернення, в якому попросив новоспечених чМобіків не плакатися на важкі умови, а бути чоловіками і любити батьківщину як він 😊 Звичайно, сидячи у себе в палаці, любов до батьківщини як ніколи сильна", — написав Юрій Великий під своїм відео.

У кадрі зірка "Квартал 95" з'явився в образі кадирова – з пишною бородою та в береті.

"Ви всі, можна сказати, шашличники. Ой, щасливчики. Не кожному в житті випадає такий шанс. Отримав повістку, приїхав на полігон, пройшов три дні навчання, потрапив до Херсону, повернувся додому у пакеті. Романтика, блін. Можете не переживати. Всі пакети якісні, виготовлені в Пакетстані. З пореул..., полеурелевітана. Це, зараз... З пюрелюлякебаба, з полеур..., полеуреле… Коротше, з чорної клейонки", - говорить гуморист від імені кадирова.

Нагадаємо, раніше Юрій Великий та зірка Жіночого кварталу записали пародію на окупанта та його дружину.

Також повідомлялося про пародію Юрія Великого на Сергія Шойгу, яку оцінили навіть росіяни.

Раніше Юрій Великий з "Квартал 95" зняв пародію на туристку із Криму.