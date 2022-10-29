На своем TouTube-канале юморист разместил видео, в котором жестко обстебал проблемы с произношением слов у дон-дона, а также затронул его недавнее заявление, в котором кадыров призвал мобилизованных россиян не жаловаться на нехватку автоматов, а добывать их в бою.
"Глава Чечни и "генерал тиктока" кадыров записал новое видео обращение, в котором попросил новоиспеченных чМобиков не плакаться на тяжелые условия, а быть мужчинами и любить родину как он 😊 Конечно, сидя у себя во дворце, любовь к родине как никогда сильна", – написал Юрий Великий под своим видео.
В кадре звезда "Квартал 95" появился в образе кадырова – с пышной бородой и беретом.
"Вы все, можно сказать, шашлычники. Ой, счастливчики. Не каждому в жизни выпадает такой шанс. Получил повестку, приехал на полигон, прошел три дня учебы, попал в Херсон, вернулся домой в пакете. Романтика, блин. Можете не переживать. Все пакеты качественные, изготовленные в Пакетстане. Из пореул..., полеурелевитана. Это, сейчас... Из пюрелюлякебаба, из полеур..., полеуреле... Короче, из черной клеенки", - говорит юморист от имени кадырова.
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Напомним, ранее Юрий Великий и звезда Женского квартала записали пародию на оккупанта и его жену.
Также сообщалось о пародии Юрия Великого на Сергея Шойгу, которую оценили даже россияне.
Ранее Юрий Великий из "Квартал 95" снял пародию на туристку из Крыма.