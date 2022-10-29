Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала яскраві кадри із нової фотосесії на тлі вечірньої столиці.

Як видно, на нових фотографіях Ліда зображена на затишному балкончику, а вдалині видно вечірні вогні української столиці. Перед камерою артистка з'явилася у стильному образі – на ній сірі джинси із поясом чорний топік та шкіряна курточка. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Ліда написала: "Центр вільних людей". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото артистки, засипаючи її компліментами: "Чудово", "Кохання!", "Яка ви красива", "Вау! Дуже класні фоточки", "Які класні фото", "Дуже красива", "Неймовірно красиво" ", "Гарно", "Дуже красива", "Такі красиві кадри", "Дуже стильно!", "У житті не бачив такого прекрасного ліпсингу".

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