Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила яркие кадры из новой фотосессии на фоне вечерней столицы.

Как видно, на новых фотографиях Лида запечатлена на уютном балкончике, а вдали видно вечерние огни украинской столицы. Перед камерой артистка появилась в стильном образе – на ней серые джинсы с поясом черный топик и кожаная курточка. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Лида написала: "Центре свободных людей". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки, засыпая ее комплиментами: "Великолепно", "Любовь!", "Какая вы красивая", "Вау! Очень классные фоточки", "Какие классные фото", "Очень красивая", "Невероятно красиво", "Красиво", "Очень красивая", "Такие красивые кадры", "Очень стильно!", "В жизни не видел такого прекрасного липсинга".

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