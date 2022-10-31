Кім Кардаш'ян блиснула схудлою фігурою в блискучих боді і змусила шанувальників обомліти від результату.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, яка постійно змінює стиль, зачіску і навіть вражає схудлою фігурою. Пишні форми знаменитості стали чимось подібним до її візитної картки, адже вона не приховувала явну пластику стегон і сідниць.

Тепер Кім робить на них акцент кожен день і підкреслює завдяки дизайнерському одязі. Цього разу вона показала три різні стилі з силуетними боді світлих відтінків.

Вбрання Кім завжди стає центром обговорень, адже з недавніх пір модель сама займається брендом одягу і всіляко намагається довести - вона задає тренди щосезону.

«Вона добре постаралася; Колір шампанського найкращий 🔥; Гарно 😍; З днем ​​народження Кім; Вони прекрасні; Номер1👏❤; Мій пан 😭; не можу повірити в це 🙃; Королева 👑❤️; Ти чудова @kimkardashian; Люблю срібло 😍; не можна розслаблятися; дівчаткам у неї вчитися треба» - пишуть у мережі.

Також Кім привернула увагу впевненим чином на світському вечорі та підкреслила фігуру найкращим підбором речей чорного кольору.

Так, цього разу для вечірки в Лос-Анджелесі Кім підібрала масивні срібні прикраси, а з одягу вона одягла майку з глибоким вирізом, шкіряні штани-чоботи та величезну дублянку, яку носила розстебнутою.

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