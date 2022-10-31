Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая постоянно меняет стиль, прическу и даже впечатляет похудевшей фигурой. Пышные формы знаменитости стали чем-то вроде ее визитной карточки, ведь она не скрывала явную пластику бедер и ягодиц.
Теперь же Ким делает на них акцент каждый день и подчеркивает, благодаря дизайнерской одежде. В этот раз она показала три разных стиля с силуэтными боди светлых оттенков.
Наряды Ким всегда становятся центром обсуждений, ведь с недавних пор модель сама занимается брендом одежды и всячески старается доказать - она задает тренды каждый сезон.
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«Она хорошо постаралась; Цвет шампанского самый лучший 🔥; Красиво 😍; С днем рождения Ким; Они прекрасны; Номер1👏❤; Мой господин😭; не могу поверить в это🙃; Королева 👑❤️; Ты великолепна @kimkardashian; Обожаю серебро 😍; нельзя так расслабляться; девочкам у нее учиться надо» - пишут в сети.
Также Ким привлекла внимание уверенным образом на светском вечере и подчеркнула фигуру лучшим подбором вещей черного цвета.
Так, в этот раз для вечеринки в Лос-Анджелесе Ким подобрала массивные серебряные украшения, а с одежды она надела майку с глубоким вырезом, кожаные штаны-сапоги и огромную дубленку, которую носила расстегнутой.
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