Ведучий Григорій Решетнік висловився з приводу української мови в новому сезоні шоу "Холостяк", головним героєм якого став Алекс Топольський.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив ефектне відео в компанії учасниць проекту та порушив серйозне питання.

"Ми це зробили! Незважаючи на всі обставини, таки запустили 12-й сезон проекту «Холостяк». І я щасливий, що він звучить УКРАЇНСЬКОЮ - так і має бути у вільній і незалежній Україні. Також тішусь, що наше шоу поза політикою - воно про романтику та кохання, а це основа всіх основ. І зважаючи на всі ваші відгуки та коментарі, я вкотре переконався, що наш проект залишається найобговорюванішим і найпопулярнішим проектом країни", — пише Григорій Решетнік.

При цьому глядачки "Холостяка" в коментарях жорстко розкритикували озвучку шоу:

"Так, на жаль, озвучка дуже неякісна (((( Всі розмовляють однаковим голосом, дивитись неможливо, хоча дуже хотілося";

"Я також тішусь українській мові. Але не в такій жахливій озвучці. Зовсім не зрозуміло хто стерво, а хто на стороні добра - всі однакові як зовні так і голосом і емоціями";

"Українська мова- суперова! Але в даному випадку озвучка одним голосом всіх дівчат щось не дуже сприймається…Коли людина говорить власним голосом можна зрозуміти її настрій, емоції і т. ін….Тут ні…Не сприймається🙁";

"Озвучка треш( не можу дивитися".

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник відверто розповів про свій шлях до успіху.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетнік вразив кадрами з сестрою та її чоловіком-нардепом.