Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Нещодавно стало відомо про розлучення зірки з Христиною, з якою зірка одружився 2020 року. Після цього Остапчук зник із Інстаграм, але за деякий час знову з'явився. Зірка поділилася фотографією, звернувшись до українців.

"Всі задоволені?", - Запитав Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ой, так дуже", "Новий Холостяк", "Якщо Ви про своє розлучення, то це тільки ваша справа, ми не можемо бути незадоволені, ні сумні з цього приводу. Ну а те, що повернулися назад до Інсти, то напевно так , раді тут вас бачити знову)", "Так! Думаю Володимир має на увазі чорно-морський флот ерефії. Чорно-біле фото, чорно-морський флот", "Але ніхто не задоволений, хорошого в цьому мало, стресів і так вистачає зараз! більше так швидко не одружуйтеся, краще довше зустрітися, щоб добре впізнати людину!", "Ні, не довільні! Дуже сумно! Я раділа, що ви така весела, позитивна сім'я! Вражена цією новиною! ".

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