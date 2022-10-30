Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – відома українська актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка має чоловіка Віталія Борисюка, з яким Ольга вже понад 25 років у шлюбі. Пара має доньку Ганну, якій зараз 20 років.

Але це не єдина дитина Сумської, адже до цього зірка була одружена з Євгеном Паперним, від якого Ольга народила Антоніну. Старша дочка вже довгий час живе в росії, де будує кар'єру і вийшла заміж за місцевого актора, за що Сумська неодноразово критикувалась.





Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Сумська поділилася фотографією з хореографом Амадором Хосе Лопесом Родрігесом.

"Романтичний сніданок. Ми давно хотіли про це сказати..." - написала Ольга.

Нагадаємо, Ольга Сумська відверто заговорила про жіноче здоров'я та звернулася до українок.

А ще Politeka писала, що Сумська поділилася, що можна робити, поки немає світла

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