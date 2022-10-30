Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У звезды есть муж Виталий Борисюк, с которым Ольга уже более 25 лет в браке. У пары есть дочь Анна, которой сейчас 20 лет.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Но это не единственный ребенок Сумской, ведь до этого звезда была замужем за Евгением Паперным, от которого Ольга родила Антонину. Старшая дочь уже долгое время живет в россии, где строит карьеру и вышла замуж за местного актера, за что Сумская неоднократно подвергалась критике.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сумская поделилась фотографией с хореографом Амадором Хосе Лопесом Родригесом.

"Романтический завтрак. Мы давно хотели об этом сказать...", - написала Ольга.

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Напомним, Ольга Сумская откровенно заговорила о женском здоровье и обратилась к украинкам

А еще Politeka писала, что Сумская поделилась, что можно делать пока нет света

Также Politeka сообщала, что Сумская без макияжа предстала в домашнем виде, чтобы похвастаться обновкой