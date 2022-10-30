Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У звезды есть муж Виталий Борисюк, с которым Ольга уже более 25 лет в браке. У пары есть дочь Анна, которой сейчас 20 лет.

Но это не единственный ребенок Сумской, ведь до этого звезда была замужем за Евгением Паперным, от которого Ольга родила Антонину. Старшая дочь уже долгое время живет в россии, где строит карьеру и вышла замуж за местного актера, за что Сумская неоднократно подвергалась критике.





Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сумская поделилась фотографией с хореографом Амадором Хосе Лопесом Родригесом.

"Романтический завтрак. Мы давно хотели об этом сказать...", - написала Ольга.

Напомним, Ольга Сумская откровенно заговорила о женском здоровье и обратилась к украинкам

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