Как и многие украинцы, известная актриса Ольга Сумская вынуждена страдать из-за обстрелов российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины и сидеть без света. В интервью для "ТСН" артистка призналась, что делает, когда приходится сидеть без света.

Артистка рассказала, что ее муж Виталий Борисюк подготовился к отключениям и заранее купил газовую горелку. На ней звезда готовит разные блюда, например, блины и суп с фрикадельками.

"У нас есть такой газовый баллончик. У меня Виталий их приобрел еще давненько, и они сейчас понадобились. Если нужно что-то приготовить срочно, то мы готовим что-то быстрое. Конечно, борщ можно также сварить. Вот у нас есть героические украинцы, которые варят борщ на свечах в духовке – это просто супер, так что берем с них пример", - рассказала Ольга Сумская.

Ольга Сумская также смогла обустроить свой быт так, что даже в условиях отсутствия электроэнергии, продолжает заниматься домашними делами – например, высаживанием цветов и даже уходом за собой.

"Можно убрать, я цветы высаживаю: у меня еще остались. Мне хочется, чтобы даже зимой цвели цветы. Есть много дел. Как раз освободилось время для ухода за собой, поэтому мы, украинки, всегда находим для себя полезные какие-то дела и по хозяйству, и по красоте... Нас голыми руками не возьмешь, даже без электроэнергии, хотя без электроэнергии, здесь уже можно, как говорится, поцеловать любимого", – говорит Ольга.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.







