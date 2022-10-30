Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос – відома українська співачка. Зірка була одружена з Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього пара розлучилася і Санта знову вийшла заміж за бізнесу Володимира Самсоненка, але пара швидко розлучилася. З 2015 року Дімопулос вже одружений з Ігорем Кучеренком, відомим бізнесменом, від якого народила доньку Соню.

А цього разу Санта вирішила показати свого сина, якому виповнилося 14 років, як він мав вигляд у 5 років.

"9 років тому...", - підписала кадри Дімопулос.

"Сьогодні ту нас перший ювілей... Моєму малюку 5 років. Дені, ти сенс мого життя!!! Найдорожчий і рідний чоловік, мій скарб!!! Я люблю тебе", - написала у публікації Санта 9 років тому.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже-дуже мило", "Безумно красива", "Яка гарна дитина у Вас дай Всевишній всім такого симпатяжку і в тому числі мені дуже красивий тьху-тьху", "Діти-це найважливіше в нашому житті! Як розумію тебе!" , "А сина копія тата. Вперше увила".

Нагадаємо, Дімопулос показала, яким красенем росте її син від Джеджули.

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