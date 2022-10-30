Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица. Звезда была замужем за Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого пара развелась и Санта снва вышла замуж за бизнеса Владимира Самсоненко, но пара быстро развелась. С 2015 года Димопулос уже в браке с Игорем Кучеренко, известным бизнесменом, от которого родила дочь Соню.
А в этот раз Санта решила показать своего сына, которому исполнилось 14 лет, как он выглядел в 5 лет.
"9 лет назад...", - подписала кадры Димопулос.
"Сегодня ту нас первый юбилей... Моему малышу 5 лет. Дени, ты смысл моей жизни!!! Самый дорогой и родной мужчина,мое сокровище!!! Я люблю тебя", - написала в публикации Санта 9 лет назад.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Экокатастрофа в Николаеве, тысячи тонн масла попали в лиман: кадры бедствия
Димопулос показала, каким красавцем растет ее сын от Джеджулы: "Уже настоящий мужчина"
Жизнь Мишель Андраде изменилась кардинально: не только разрыв с Потапом
В иранских дронах "Mohajer-6" украинская разведка обнаружила интересный нюанс: "Используются компоненты…"
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень-очень мило", "Безумно красивый", "Какой красивый ребенок у Вас дай всевышний всем такого симпатяжку и в том числе мне очень красивый тьфу-тьфу", "Дети-это самое важное в нашей жизни! Как понимаю тебя!", "А сына копия папы. Первый раз увила".
Напомним, Димопулос показала, каким красавцем растет ее сын от Джеджулы
А еще Politeka сообщала, что звезда "Танців з зірками" Димопулос жестко прошлась по Собчак, которая сбежала
Также Politeka писала, что Санта Димопулос указала на фарс с бегством Собчак из рф