Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица. Звезда была замужем за Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого пара развелась и Санта снва вышла замуж за бизнеса Владимира Самсоненко, но пара быстро развелась. С 2015 года Димопулос уже в браке с Игорем Кучеренко, известным бизнесменом, от которого родила дочь Соню.

А в этот раз Санта решила показать своего сына, которому исполнилось 14 лет, как он выглядел в 5 лет.

"9 лет назад...", - подписала кадры Димопулос.

"Сегодня ту нас первый юбилей... Моему малышу 5 лет. Дени, ты смысл моей жизни!!! Самый дорогой и родной мужчина,мое сокровище!!! Я люблю тебя", - написала в публикации Санта 9 лет назад.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень-очень мило", "Безумно красивый", "Какой красивый ребенок у Вас дай всевышний всем такого симпатяжку и в том числе мне очень красивый тьфу-тьфу", "Дети-это самое важное в нашей жизни! Как понимаю тебя!", "А сына копия папы. Первый раз увила".

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