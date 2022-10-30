Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. Після цього гурт розпався, а пізніше Слава посварилася з екс-партнеркою Вікою Сміюхою. Після 24 лютого конфлікт затих, а нещодавно Камінська знову пожартувала з Вікторії. Не забуває Слава і про Інстаграма, який їй нещодавно вдалося витягнути з блоку. Адже Камінську забанили через висвітлення війни, як це часто буває серед українців.

А цього разу Слава поділилася фотографією, де позувала на березі моря. Зірка вигнулась, демонструючи постать у купальнику. Образ Камінська доповнила стильними окулярами.

"Без фільтрів, а дарма", – написала Слава у публікації.

До цього Камінська розповіла про прем'єру нової пісні.

"Моя прем'єра "Божевільна" зачепила навіть тих, хто зараз до української музики не має жодного відношення. Я настільки в шоці від цього. Що розповідатиму про кожен дивний інцидент у себе на сторінці в Instagram. Можливо, я справді своєю музикою можу кому повернути "Клепки" на місце", - написала Слава.

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