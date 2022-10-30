Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. После этого группа распалась, а позже Слава поругалась с экс-партнершей Викой Смеюхой. После 24 февраля конфликт утих, а недавно Каминская снова подшутила над Викторией. Не забывает Слава и об Инстаграм, который ей недавно удалось вытащить из блока. Ведь Каминскую забанили из-за освещения войны, как это часто бывает среди украинцев.

А в этот раз Слава поделилась фотографией, где позировала на берегу моря. Звезда выгнулась, демонстрируя фигуру в купальнике. Образ Каминская дополнила стильными очками.

"Без фильтров, а зря", - написала Слава в публикации.

До этого Каминская рассказала о премьере новой песни.

"Моя премьера "Безумная" зацепила даже тех, кто сейчас к украинской музыке не имеет никакого отношения. Я настолько в шоке от этого. Что буду рассказывать о каждом странном инциденте у себя на странице в Instagram. Возможно, я действительно своей музыкой могу кому вернуть "клепки" на место", - написала Слава.

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